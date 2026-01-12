Ледовый городок Челябинска побил прошлогодний рекорд

Авдеев уточнил, что трафик посетителей производился по видеокамерам. Также рекорд посещений с 30 декабря по 11 января установил детский парк имени Терешковой — 18 тысяч человек. Более 50 тысяч человек побывали на муниципальных катках, еще по 15 тысяч человек гуляли по паркам имени Гагарина и Пушкина. Рекорды поставили также кинотеатры и театры — суммарно они приняли более 30 тысяч гостей.