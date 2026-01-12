Ледовый городок Челябинска побил прошлогодний рекорд

Ледовый городок стал популярным местом притяжения.
Главный ледовый городок Челябинска на площади Революции за новогодние праздники побил прошлогодний рекорд по количеству посетителей. Об этом заявил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU.
«Рекордные цифры в этом году по посещению ледового городка и других площадок. Ледовый городок посетили 182 тысячи человек, это на 12 тысяч больше, чем в прошлом году», — отметил Авдеев.
Авдеев уточнил, что трафик посетителей производился по видеокамерам. Также рекорд посещений с 30 декабря по 11 января установил детский парк имени Терешковой — 18 тысяч человек. Более 50 тысяч человек побывали на муниципальных катках, еще по 15 тысяч человек гуляли по паркам имени Гагарина и Пушкина. Рекорды поставили также кинотеатры и театры — суммарно они приняли более 30 тысяч гостей.