Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске на Крещение организуют пять мест для купания

В Челябинске на Крещение организуют пять купелей для купания верующих. Об этом заявил вице-мэр по городскому хозяйству администрации города Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.

Купели в Челябинске организуют на Шершнях, Смолино и Первом озере.

В Челябинске на Крещение организуют пять купелей для купания верующих. Об этом заявил вице-мэр по городскому хозяйству администрации города Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.

«В Челябинске организуют пять мест для купания на Крещение — на Первом озере, Смолино и Шершнях. Посетить их можно с 17:00 часов 18 января и до 16:00 19 января», — сообщил Астахов во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.

Купели в Челябинске традиционно делают на пляже «Каспийский берег» на Шершневском водохранилище, в поселке Сосновка. Также в районе парк-отеля «Смолино парк» и на пляже «Солнечный берег». Еще одну купель открывают на Первом озере, на пляже «Восточный берег».