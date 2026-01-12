В Челябинске на Крещение организуют пять мест для купания

«В Челябинске организуют пять мест для купания на Крещение — на Первом озере, Смолино и Шершнях. Посетить их можно с 17:00 часов 18 января и до 16:00 19 января», — сообщил Астахов во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.