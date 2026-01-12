В Челябинске на Крещение организуют пять мест для купания

Купели в Челябинске организуют на Шершнях, Смолино и Первом озере.
В Челябинске на Крещение организуют пять купелей для купания верующих. Об этом заявил вице-мэр по городскому хозяйству администрации города Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.
«В Челябинске организуют пять мест для купания на Крещение — на Первом озере, Смолино и Шершнях. Посетить их можно с 17:00 часов 18 января и до 16:00 19 января», — сообщил Астахов во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
Купели в Челябинске традиционно делают на пляже «Каспийский берег» на Шершневском водохранилище, в поселке Сосновка. Также в районе парк-отеля «Смолино парк» и на пляже «Солнечный берег». Еще одну купель открывают на Первом озере, на пляже «Восточный берег».