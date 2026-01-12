Смертельное ДТП и избиение посетительниц кафе: 8 главных событий недели в ХМАО

В Югре на прошедшей неделе произошла коммунальная авария в Сургуте, ДТП с четырьмя погибшими, а в Нижневартовске хулиган избил девушек за отказ познакомиться. Кроме того, югорчане снова оказались в топе по выигрышам в лотерею, а несколько крупных нефтяных месторождений выставлены на аукцион. Об этом и других событиях, произошедших в Югре с 5 по 11 января — в материале URA.RU.