Смертельное ДТП и избиение посетительниц кафе: 8 главных событий недели в ХМАО

В Югре на прошедшей неделе произошла коммунальная авария в Сургуте, ДТП с четырьмя погибшими, а в Нижневартовске хулиган избил девушек за отказ познакомиться. Кроме того, югорчане снова оказались в топе по выигрышам в лотерею, а несколько крупных нефтяных месторождений выставлены на аукцион. Об этом и других событиях, произошедших в Югре с 5 по 11 января — в материале URA.RU.
Коммунальная авария в Сургуте.
Из-за аварии на сетях холодного теплоснабжения несколько домов на улице Югорской, Мелик-Карамова, Фармана Салманова, Мунарева, проспекте Пролетарском и проезде Взлетном остались без воды. На период устранения аварии Горводоканал организовал подвоз воды на Мелик Карамова, 43 и Фармана Салманова, 2.
Месторождения выставлены на аукцион.
Уралнедра выставили на аукцион пять нефтяных месторождений в Югре: Восточно-Камское, Западно-Нятлонгское, Радомское, Сергинское 9 и Юильское 5. Стартовые платежи за лицензии составляют около 500 миллионов рублей. Победитель торгов получить право добывать нефть и газ на месторождениях в течение 25 лет.
Четыре человека погибли в ДТП.
На автодороге Сургут — Нижневартовск вечером 5 января столкнулись две легковушки. Водитель Toyota Camry вылетел на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser. Четыре человека скончались до прибытия медиков, еще трое были доставлены в больницу с травмами.
Ушел из жизни бывший главврач поликлиники Сургута.
В Сургуте умер врач-травматолог-ортопед Сергей Ситник, который ранее работал взрослую многопрофильную поликлинику. Коллеги из городской травмбольницы выразили соболезнования и отметили, что Сергей Викторович был профессионалом высокого уровня, заботился о пациентах и передавал опыт и знания молодым сотрудникам.
Здание известной пиццерии выставлено на продажу.
Здание пиццерии «Универ» в Сургуте выставлено на продажу за 25 миллионов рублей. Сейчас в помещении продолжает работать фастфуд, однако владелец ищет новых арендаторов. Объект находится в центре города, напротив здания «Газпрома».
На Аллею Славы вернули украденную бронзовую лису.
Похищенная вечером 7 января скульптура бронзовой лисы вернулась на Аллею Славы в Сургуте. Неизвестные украли фигуру, закрепленную на общественной скамейке, а после выбросили возле одного из магазинов. Скульптуру заметил собственник торговой точки, а полиция разыскивает хулиганов. Бронзовая лиса — одна из фигур, которые являются частью нового туристического маршрута «Следами Лиса: Городской тур».
Хулиган избил девушек в кафе на Рождество.
23-летний житель Нижневартовска набросился на двух посетительниц и избил их за отказ познакомиться. В отношении него возбуждено два уголовных дела — за хулиганство и причинение средней тяжести здоровью. Оба дела на контроле прокуратуры, а фигурант заключен под стражу.
Югра снова в топе по лотерейным выигрышам.
Жители округа в 2025 году выиграли более 318 миллионов рублей в лотерею. Пятеро югорчан стали миллионерами. Это один из самых высоких показателей в стране — ХМАО уступает лишь Москве, где жители выиграли почти 328 миллионов рублей.