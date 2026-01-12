Основатель ГК «Дело» намерен подать иск из-за дискредитирующих публикаций

Шишкарев уточнил, что в данный момент находится в Дубае с деловыми целями.
Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Дело», Сергей Шишкарев, объявил о намерении подать судебный иск против ряда СМИ, опубликовавших дискредитирующую его информацию. Об этом бизнесмен сообщил в своем telegram-канале.
«В связи с развернутой против меня кампанией по дискредитации на основании ложных утверждений и сфальсифицированных фактов принял решение о подаче иска, содержание и суть которого обнародую после его регистрации», — написал Шишкарев. Он уточнил, что в данный момент находится в Дубае с деловыми целями.
Ранее в СМИ сообщалось, что Шишкарев стал участником расследования, проводимого в ОАЭ, где находится под подпиской о невыезде. Якобы, рассматривается заявление о возможных угрозах со стороны предпринимателя в адрес бывшего топ-менеджера компании, аффилированной с ним.
Сергей Шишкарев — один из крупнейших российских предпринимателей в сфере транспорта и логистики. Как основатель и глава группы компаний «Дело», он создал крупнейший в России частный контейнерный и портовый оператор, работающий по всей стране и за ее пределами. Помимо бизнес-деятельности, Шишкарев известен своей поддержкой спорта, в частности, гандбола.