В Ростове иномарка врезалась в ограждение, водитель погиб

В Ростове-на-Дону вечером 11 января произошла авария со смертельным исходом. На улице Штахановского автомобиль Mitsubishi Lancer врезался в бетонное ограждение. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
Трагедия произошла в 22:20 в воскресенье, 11 января, около дома 28/1. По предварительной информации, 38-летний водитель иномарки не справился с управлением на участке дороги. Его машина вылетела с проезжей части и наехала на бетонное ограждение.
От удара водитель погиб на месте до прибытия медиков.
