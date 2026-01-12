Висящие на веревках человеческие головы нашли на туристическом пляже Эквадора

На туристическом пляже в Эквадоре обнаружили пять человеческих голов, подвешенных на веревках. Об этом сообщила полиция страны, пишет Daily Mail.
Жуткую находку сделали в районе прибрежного города Пуэрто-Лопес, популярного среди туристов и рыбаков. Головы были привязаны к деревянным столбам прямо на пляже. Рядом висела табличка с посланием. Местные СМИ предполагают, что оно связано с давлением на рыбаков в небольшом порту.
Полиция считает произошедшее результатом конфликта между преступными группировками. Власти отмечают, что в этом районе действуют наркосети, связанные с транснациональными картелями. Они используют рыбаков и их лодки для перевозки наркотиков.
Инцидент произошел на фоне режима чрезвычайного положения, введенного в ряде регионов страны, включая Манаби. Он предусматривает усиленные полицейские проверки и ограничение отдельных гражданских прав. Несмотря на это, уровень насилия продолжает расти.
Не менее жуткие события несколькими месяцами ранее произошли во Франции. В деревне Пон-де-Мец полиция обнаружила выпотрошенное тело, брошенное на спортивной площадке. У погибшего было перерезано горло, внутренние органы извлечены. Правоохранительные органы начали расследование. По предварительной версии, речь идет об умышленном убийстве.