Совладелец ГК «Дело» Шишкарев прокомментировал сведения о расследовании в ОАЭ

Совладелец ГК «Дело» Сергей Шишкарев стал фигурантом расследования в ОАЭ. Предпринимателю в Дубае якобы назначали подписку о невыезде. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.
Собеседники агентства отметили, что в ОАЭ якобы расследуют заявление о возможных угрозах со стороны бизнесмена в адрес бывшего топ-менеджера аффилированной с ним компании.
В группе «Дело» от комментировать происходящее отказались. Однако сам Шишкарев в Telegram-канале заявил, что в данный момент он находится в Дубае в командировке. Здесь он проводит встречи с международными компаниями.
«При въезде в ОАЭ провел беседу с сотрудником местной полиции на предмет заявления гражданина Украины Подгаецкого Е. Н. о якобы угрозах с моей стороны», — добавил Шишкарев.
Также он заявил, что подобными действиями никому не угрожал и не имел никаких контактов с указанным гражданином на протяжении длительного времени. А развернутую против него кампанию оценил как сфальсифицированную. В этих действиях Шишкарев обвинил некую «организованную группу».
