Денис Паслер поздравил сотрудников и ветеранов свердловской прокуратуры

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов региональной прокуратуры. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Губернатор подчеркнул, что задачи, возложенные на работников ведомства, имеют значение государственной важности.
— Это, прежде всего, надежная защита прав и свобод человека и гражданина, отстаивание интересов общества и государства, обеспечение общественной безопасности, укрепление законности на территории Российской Федерации, — отметил глава региона.
Также Денис Паслер подчеркнул, что в современных условиях регион и прокуратура обеспечивают укрепление нормативно правовой базы Свердловской области, а так же социальную стабильность и защиту прав местных жителей.