Крымский прокурор поручил проконтролировать ликвидацию последствий непогоды

Напомним, непогода в Крыму привела к 24 происшествиям. Такие случаи произошли в шести муниципалитетах. 19 происшествий связаны с падением деревьев. Семь из них упали на линии электропередач, три — на машины, девять — на дороги в Керчи, Феодосии, Красноперекопске, а также в Ленинском и Кировском районах. В Керчи и Феодосии повредились газовые трубы, а в Ялте упала подпорная стена. Еще по одному происшествию связано с накатом двух судов в Керченском проливе, а также с повреждением кровли в Кировском районе. В результате всех этих инцидентов никто не пострадал.