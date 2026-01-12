«Уральские авиалинии» застряли в Екатеринбурге из-за пассажиров

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отложила вылет рейса из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Лайнер, который по расписанию должен был вылететь из терминала A в 12:50 по местному времени, отправится не ранее 13:55.