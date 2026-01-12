«Уральские авиалинии» застряли в Екатеринбурге из-за пассажиров

Рейс вылетит в Пулково с опозданием (архивное фото).
Авиакомпания «Уральские авиалинии» отложила вылет рейса из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Лайнер, который по расписанию должен был вылететь из терминала A в 12:50 по местному времени, отправится не ранее 13:55.
В графе статуса напротив рейса указано «задержан». Из опубликованных сведений также следует, что рейс выполняется самолетом типа A-320NEO (модификация легендарного лайнера Airbus A320 — прим.ред.). В пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили URA.RU, что задержка вылета была вызвана ожиданием пассажиров, прибывающих из Читы.
В российских аэропортах накануне зафиксированы массовые задержки как внутренних, так и международных рейсов на вылет и прилет. Согласно данным Росавиации, в ночное время работа ряда аэропортов была частично приостановлена в связи с атаками беспилотников. Дополнительное влияние на функционирование воздушных гаваней оказал ураган «Фрэнсис».