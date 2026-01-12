Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чем знаменит экс-глава «Уралкалия» Баумгертнер, пропавший на Кипре

Бывший гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер пропал на Кипре. Его поисками занимается местная полиция. Силовики также просят помощи у местных жителей сообщить, если кто-либо видел пропавшего россиянина. URA.RU собрало воедино чем знаменит Баумгертнер и какие посты занимал до своего исчезновения.

Владислав Баумгертнер долгое время занимал пост гендиректора крупной компании.

Бывший гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер пропал на Кипре. Его поисками занимается местная полиция. Силовики также просят помощи у местных жителей сообщить, если кто-либо видел пропавшего россиянина. URA.RU собрало воедино чем знаменит Баумгертнер и какие посты занимал до своего исчезновения.

Образование.

Владислав Баумгертнер родился в 1972 году в Свердловске. После школы окончил Уральский государственный технический университет. После вуза он два года работал в международном концерне АВВ, в 2000 году получил степень МВА в Кингстонской школе бизнеса, а чуть позже степень MSC в Лондонском университете.

Карьера.

С 2003 года Баумгертнер работал в «Уралкалии» на должности коммерческого директора. В 2005 году он стал генеральным директором компании, совместив эту должность с постом президента компании. В те годы «Уралкалий» тесно сотрудничал с «Белорусской калийной компанией», а Баумгертнер был членом наблюдательного совета. Также он возглавлял ОАО «Сильвинит». В июле 2013 года Баумгертнер объявил о прекращении партнерства с «Беларуськалием».

Арест в Беларуси.

Спустя месяц после прекращения совместной деятельности «Уралкалия» и белорусской компании, Баумгертнер был арестован в Минске. Его обвинили в злоупотреблении и корыстной заинтересованности. Месяц он просидел в СИЗО, а потом был отпущен под домашний арест. Впоследствии его экстрадировали в Россию. На родине в отношении него было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии было прекращено из-за отсутствия состава преступления.

Исчезновение.

Баумгертнер пропал на Кипре 7 января. Об этом сообщила местная полиция. Его поисками также занимаются добровольцы. Сигнал мобильного телефона россиянина правоохранители зафиксировали между Лимасолом и Пафосом. Именно в этом районе ведутся активные поиски.