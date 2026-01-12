Чем знаменит экс-глава «Уралкалия» Баумгертнер, пропавший на Кипре

С 2003 года Баумгертнер работал в «Уралкалии» на должности коммерческого директора. В 2005 году он стал генеральным директором компании, совместив эту должность с постом президента компании. В те годы «Уралкалий» тесно сотрудничал с «Белорусской калийной компанией», а Баумгертнер был членом наблюдательного совета. Также он возглавлял ОАО «Сильвинит». В июле 2013 года Баумгертнер объявил о прекращении партнерства с «Беларуськалием».