Пенсии тюменцев выросли на 7,6%

Тем, кому выплатили деньги перед праздниками, в следующий раз пенсия поступит в феврале.
В Тюменской области страховые пенсии 365 тысяч жителей проиндексировали на 7,6%, средний размер выплаты достиг 28,3 тысячи рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СФР по региону.
«Январская индексация охватила свыше 365 тысяч пенсионеров. Среди них 314 тысяч неработающих пенсионеров. Средний размер пенсии для этой категории вырос на 1,9 тысячи рублей и составил 27,8 тысячи. У работающих пенсионеров средний размер пенсии по старости увеличился на 1,7 тысячи, достигнув 24,2 тысячи», — рассказали в пресс-службе.
Также выросли стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (до 156,76 рубля) и размер фиксированной выплаты (до 9 584,69 рубля). Тем, кому выплатили деньги перед праздниками, в следующий раз пенсия поступит в феврале.
Ранее URA.RU писало, что тюменцам досрочно выплатили детские пособия за декабрь и пенсии за январь. Деньги поступили 25 и 26 декабря соответственно.