Пенсии тюменцев выросли на 7,6%

«Январская индексация охватила свыше 365 тысяч пенсионеров. Среди них 314 тысяч неработающих пенсионеров. Средний размер пенсии для этой категории вырос на 1,9 тысячи рублей и составил 27,8 тысячи. У работающих пенсионеров средний размер пенсии по старости увеличился на 1,7 тысячи, достигнув 24,2 тысячи», — рассказали в пресс-службе.