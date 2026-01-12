Против главы ФРС Пауэлла завели дело после его конфликта с Трампом по ставке

В США прокуратура открыла уголовное дело против председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Это произошло после его спора с Дональдом Трампом из-за отказа снижать процентные ставки, пишет BBC.
Пауэлл заявил, что Министерство юстиции направило повестки в суд и пригрозило преследованием за его показания в Сенате о ремонте зданий ФРС. Он назвал расследование беспрецедентным и связал его с гневом Трампа.
Также Пауэлл отметил, что ФРС должна устанавливать ставки на основе данных, а не под политическим давлением. Он подчеркнул уважение к закону, но указал на угрозы от администрации.
Трамп в интервью NBC News сказал, что ничего не знает о расследовании. Он добавил, что Пауэлл плохо справляется с работой в ФРС и строительством.
Расследование может усилить конфликт между Трампом и Пауэллом, которого президент назначил в 2017 году. Трамп неоднократно угрожал уволить его за медленное снижение ставок. Во второй половине 2025 года ФРС трижды снизила ставки.
Стоит отметить, что Дональд Трамп назвал назначение на пост главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла одним из худших своих решений.