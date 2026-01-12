Пленный офицер Вооруженных сил Украины раскрыл российским военным расположение нескольких украинских подразделений в Донбассе. Об этом сообщил заместитель командира 155-го полка 55-й гвардейской дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота, Герой России Павел Ендовицкий с позывным Серп.
По словам Ендовицкого, военнослужащий, взятый в плен, выглядел чисто и опрятно, но при этом у него был планшет с картой и записями, по которым удалось определить, что в плен попал командир. Российские военные установили его личность и подразделения, которыми он командовал.
Заместитель командира отметил, что офицер раскрыл ряд ключевых позиций, включая пулеметные точки и точки взлета БПЛА, и эта информация была использована для нанесения огневого поражения как артиллерией, так и FPV-дронами.
Кроме того, по данным Ендовицкого, авиаудары также были нанесены по местам стоянки техники, расположенной в ангарах в глубине позиций ВСУ, передает РИА Новости.
Ранее пленный украинский военный Сергей Лях раскрыл способ закончить конфликт за сутки.