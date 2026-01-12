Стало известно, когда россиян ждут следующие длинные выходные

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина также раскрыла, что в 2026 году россиян ждет семь сокращенных рабочих недель. Так, в феврале жители страны будут отдыхать с 21 по 23 в честь Дня защитника Отечества, а работать четыре дня — с 24 по 27.