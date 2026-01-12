Стало известно, когда россиян ждут следующие длинные выходные

Ближайшие длинные выходные ждут россиян в феврале — вся страна будет отдыхать с 21 по 23 февраля. Об этом свидетельствует производственный календарь, опубликованный на сайте Государственной думы.
Кроме того, в 2026 году будут следующие дни отдыха — с 7 по 9 марта, с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня, 4 ноября и 31 декабря.
По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, повторение рекордных новогодних праздников в стране возможно только через шесть лет — в 2032 году. Следующие выходные по случаю Нового года продлятся уже 11 дней.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина также раскрыла, что в 2026 году россиян ждет семь сокращенных рабочих недель. Так, в феврале жители страны будут отдыхать с 21 по 23 в честь Дня защитника Отечества, а работать четыре дня — с 24 по 27.
В конце декабря 2025 года академик РАН Геннадий Онищенко рекомендовал россиянам приступить к работе уже с 2 января. Он также заявил, что людям лучше отмечать праздник дома и не уезжать за границу.