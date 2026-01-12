Мэр Лошкин пригрозил ТРК штрафами за снежные кучи

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поторопил торгово-развлекательные центры с уборкой снега с прилагающих парковок.
— Рассылайте уведомления всем собственникам, если реакции не будет — составляйте административные протоколы, — порекомендовал мэр главам районных администраций. — Штрафы очень серьезные, до 600 тысяч рублей. Дешевле вывезти снег. Снегосвалка готова принять любые объемы.
По словам Алексея Лошкина, на свалку в нынешнем сезоне вывезли 400 тыс. кубометров снега. Это четверть от того объема, что способна принять площадка.