Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Лошкин пригрозил ТРК штрафами за снежные кучи

Челябинская снегосвалка заполнена на четверть.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поторопил торгово-развлекательные центры с уборкой снега с прилагающих парковок.

— Рассылайте уведомления всем собственникам, если реакции не будет — составляйте административные протоколы, — порекомендовал мэр главам районных администраций. — Штрафы очень серьезные, до 600 тысяч рублей. Дешевле вывезти снег. Снегосвалка готова принять любые объемы.

По словам Алексея Лошкина, на свалку в нынешнем сезоне вывезли 400 тыс. кубометров снега. Это четверть от того объема, что способна принять площадка.