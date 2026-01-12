Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Столкнулись на «встречке»: ДТП с двумя иномарками на трассе в Башкирии

В Башкирии в ДТП пострадали водители Volkswagen Jetta и Kia Sportage.

Источник: Комсомольская правда

В Ишимбайском районе Башкирии на 10-м километре автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель Volkswagen Jetta не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с Kia Sportage.

На место аварии прибыла бригада скорой медицинской помощи. Медики оказали первую помощь обоим пострадавшим водителям, после чего доставили их в больницу для дальнейшего лечения и наблюдения.

В Госавтоинспекции Ишимбая обратились к автомобилистам с призывом быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, особенно в зимних условиях. Выезд на встречную полосу является крайне опасным маневром, который зачастую приводит к тяжелым последствиям. Водителям напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.