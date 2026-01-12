Столкнулись на «встречке»: ДТП с двумя иномарками на трассе в Башкирии

В Госавтоинспекции Ишимбая обратились к автомобилистам с призывом быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, особенно в зимних условиях. Выезд на встречную полосу является крайне опасным маневром, который зачастую приводит к тяжелым последствиям. Водителям напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.