Столкнулись на «встречке»: ДТП с двумя иномарками на трассе в Башкирии

В Ишимбайском районе Башкирии на 10-м километре автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель Volkswagen Jetta не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с Kia Sportage.
На место аварии прибыла бригада скорой медицинской помощи. Медики оказали первую помощь обоим пострадавшим водителям, после чего доставили их в больницу для дальнейшего лечения и наблюдения.
В Госавтоинспекции Ишимбая обратились к автомобилистам с призывом быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, особенно в зимних условиях. Выезд на встречную полосу является крайне опасным маневром, который зачастую приводит к тяжелым последствиям. Водителям напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.
