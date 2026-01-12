Четыре БПЛА сбили над Ростовской областью в течение ночи

В ночь на понедельник, 12 января, над Ростовской областью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.
Всего за ночь по стране перехватили 13 БПЛА. По два дрона сбили над Республикой Крым, Республикой Адыгея, Курской областью и акваторией Черного моря. Еще один беспилотник уничтожили над Воронежской областью.
