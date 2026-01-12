Центральное отопление еле работает, автономка — все, электрокамином не согреешься: Жителей Молдовы в жуткий мороз ожидают отключения света — публикуем адреса

Жители трёх секторов столицы останутся в понедельник, 12 января, без электричества. О запланированных на 12 января отключениях сообщает поставщик услуги.
Буюканы:
Кодрилор, 999 — с 09:30 до 16:00.
Центр:
А. Панн, 7/2, 19, Колина Пушкин, 4, 8a, И. Прункул, 2−24, 3, 13, 13G, М. Бэнулеску-Бодони, 61, П. Рареш, 22, 33, 35, 37, Сф. Андрей, 20 — с 09:00 до 17:00.
Др. Скиноасей, 1/1, ½, ⅓, ¼, 1/41, 1/42, 30A, 9999, Гренобле, 106, 106/4, 106A, 106B, Миорица, 106/4, 106A, 106B — с 10:00 до 16:30.
Чеканы:
Колоница, 3158 — с 09:00 до 16:00.
