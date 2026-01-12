В Узбекистане учителя арестовали за оскорбление пророка Мухаммеда

Ранее в соцсетях многие пользователи в Узбекистане призвали правоохранительные органы привлечь местного жителя к уголовной ответственности за оскорбительный комментарий в одном из Telegram-каналов в адрес пророка Мухаммеда. Позднее в УВД Самаркандской области сообщили, что задержали жителя Пахтачинского района, который работал преподавателем истории в одной из местных школ.