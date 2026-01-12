Раскрыта новая схема мошенников: под угрозой те, у кого есть почта Outlook

Мошенники изобрели новый способ обмана россиян. Они рассылают письма под видом обновления почтового сервиса Outlook и предлагают «перевести» учетные записи на версию Outlook Web 2026.
В рассылаемых письмах говорится, что якобы была проведена модернизация серверов. Поэтому всем пользователям, мол, нужно поставить себе новую версию почты. Затем получателей просят перейти по ссылке и «обновить личные данные». Однако на самом деле ссылка ведет на вредоносный ресурс, через который злоумышленники получают доступ к учетным записям.
Руководитель группы защиты от почтовых угроз «Лаборатории Касперского» Андрей Ковтун пояснил РИА Новости, что подобные фишинговые письма часто маскируются под сообщения от системных администраторов.
«Как правило, тон и содержание таких писем вынуждает человека действовать в спешке, на это и делают ставку злоумышленники», — сказал Ковтун.
Тем временем в Госдуме ранее предупредили о схеме мошенничества с квартирами. Депутат Сергей Гаврилов подчеркнул, что преступники действуют жестче, если квартира оформлена на одного собственника. Злоумышленники активнее выясняют, живет ли человек один, кто контролирует документы и банковские приложения. Особенно уязвимы пожилые люди, которые охотно делятся бытовыми подробностями и оставляют контакты в объявлениях.