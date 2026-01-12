Раскрыта новая схема мошенников: под угрозой те, у кого есть почта Outlook

Тем временем в Госдуме ранее предупредили о схеме мошенничества с квартирами. Депутат Сергей Гаврилов подчеркнул, что преступники действуют жестче, если квартира оформлена на одного собственника. Злоумышленники активнее выясняют, живет ли человек один, кто контролирует документы и банковские приложения. Особенно уязвимы пожилые люди, которые охотно делятся бытовыми подробностями и оставляют контакты в объявлениях.