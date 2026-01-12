На маршруты № 23 и № 24 в воронежском Шилово вышли автобусы большой вместимости

Одновременно с этим произойдут корректировки на вспомогательном маршруте № 83, который был открыт для разгрузки основных направлений в час пик. Его выпуск снижен до пяти автобусов. Однако в управлении транспорта пояснили, что после передачи на баланс предприятия новых автобусов, приобретенных в конце прошлого года, маршрут № 83 планируется продлить в Коминтерновский район с увеличением количества машин.