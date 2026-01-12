На маршруты № 23 и № 24 в воронежском Шилово вышли автобусы большой вместимости

Жителей микрорайона Шилово ждут изменения в работе общественного транспорта. Как сообщили в пресс-службе городского управления транспорта, маршруты № 23 и № 24 начали обслуживать автобусы большого класса.
Новые машины способны вместить в 1,5−2 раза больше пассажиров, чем ранее использовавшиеся ПАЗы. На 12 января запланирован выпуск по 10 единиц техники на каждом из этих маршрутов, что соответствует уровню 2025 года.
Одновременно с этим произойдут корректировки на вспомогательном маршруте № 83, который был открыт для разгрузки основных направлений в час пик. Его выпуск снижен до пяти автобусов. Однако в управлении транспорта пояснили, что после передачи на баланс предприятия новых автобусов, приобретенных в конце прошлого года, маршрут № 83 планируется продлить в Коминтерновский район с увеличением количества машин.
Выпуск автобусов на маршруте № 21 сохранится на прежнем уровне — 10 машин большого класса. Эти изменения направлены на повышение комфорта и пропускной способности общественного транспорта, связывающего Шилово с другими районами города.