Врач Сычугова развеяла популярные мифы о правилах в лечении и ЗОЖ

В жизни людей глубоко укоренились заблуждения насчет «правил» в лечении и здоровом образе жизни, которые ежедневно появляются в Сети, отмечают врачи. Терапевт и гастроэнтеролог Клара Сычугова в беседе с Пятым каналом развеяла наиболее популярные мифы.
Первый миф касается лечения простуды и гриппа антибиотиками. Доктор подчеркнула, что антибиотики действуют лишь на бактерии. ОРВИ и грипп вызываются вирусами, и антибиотики против них бесполезны. Более того, необоснованный прием таких препаратов приводит к появлению побочных эффектов и способствует росту антибиотикорезистентности.
Сычугова также развеяла миф о том, что можно заболеть, если ходить на улице с мокрыми волосами без шапки. По ее словам, само по себе переохлаждение не может вызвать болезнь, но есть небольшая косвенная связь, поскольку при локальном переохлаждении снижается активность местного иммунитета в носоглотке, что может облегчить вирусу проникновение для дальнейшего развития. Однако без вируса человек просто замерзнет.
Третий миф касается пользы и необходимости детоксов и «чисток». Врач отметила, что у здорового человека и так эффективная система детокса — это печень, почки, легкие и кожа, поэтому никакие дополнительные «чистки» с клизмами или голоданием не требуются и часто даже вредны, так как могут приводить к дефициту питательных веществ и нарушению электролитного баланса. Правильнее всего — сбалансировано питаться, пить достаточно воды и отказаться от вредных привычек.
По словам терапевта, мифом является и то, что ушную серу нужно удалять ватными палочками. Сычугова назвала это ненужным и даже вредным занятием, так как сера является защитным барьером, увлажняющим слуховой проход и задерживающим пыль и микробы. Палочкой же человек только проталкивает серу глубже, создавая серные пробки. Кроме того, есть риск травмировать барабанную перепонку и кожу слухового прохода.
Врач рассказала, что также нет необходимости пить два литра воды в день для здоровья, так как «два литра» — это лишь условность. На самом деле потребность в жидкости индивидуальна и зависит от веса, физической активности, температуры окружающей среды и питания.