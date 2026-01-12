Врач Сычугова развеяла популярные мифы о правилах в лечении и ЗОЖ

Сычугова также развеяла миф о том, что можно заболеть, если ходить на улице с мокрыми волосами без шапки. По ее словам, само по себе переохлаждение не может вызвать болезнь, но есть небольшая косвенная связь, поскольку при локальном переохлаждении снижается активность местного иммунитета в носоглотке, что может облегчить вирусу проникновение для дальнейшего развития. Однако без вируса человек просто замерзнет.