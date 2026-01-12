Двое мужчин погибли в результате схода лавины в Вашингтоне

В штате Вашингтон в результате схода лавины погибли два человека. Трагедия произошла во время поездки на снегоходах в горной местности, сообщает Daily Mail.
Инцидент случился днем в пятницу недалеко от перевала Лонгс-Пасс. Группа из четырех мужчин передвигалась по заснеженной местности, когда их накрыла лавина. В итоге еще двое оказались полностью засыпаны снегом. Выжившие смогли подать сигнал бедствия с помощью спутникового устройства, на помощь сразу же выдвинулись спасатели.
Погибшими оказались 38-летний Пол Маркофф и 43-летний Эрик Хенне. Достать их тела удалось только на следующий день. Мешали погодные условия. К операции по нахождению тел были привлечены вертолеты и поисковые собаки.
Причины схода лавины выясняются. Метеорологи отмечают, что в горах Вашингтона всю неделю шли сильные снегопады. По словам специалистов, в штате ежегодно фиксируют один-два смертельных случая, связанных с лавинами.
Не менее пугающие события недавно произошли в Эквадоре. Там на туристическом пляже в районе Пуэрто-Лопес полиция обнаружила пять человеческих голов, подвешенных на веревках.