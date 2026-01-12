Мошенники обманывают россиян под видом обновления почты Outlook

Мошенники разработали новую схему обмана, в рамках которой они присылают письма с сообщением о переводе учетных записей пользователей на обновленную версию Outlook Web 2026.
— Мы отправляем это письмо, чтобы сообщить вам, что в связи с недавним обновлением серверов, проведенным в выходные дни, мы перевели всех пользователей учетных записей электронной почты на версию Outlook Web 2026. Это сделано в целях повышения безопасности, — цитирует письмо РИА Новости.
Аферисты просят пользователей перейти по гиперссылке, которая якобы поможет обновить личные данные. Однако на самом деле она является вредоносной.
Ранее мошенники также начали похищать аккаунты россиян на портале «Госуслуги», выдавая себя за представителей властей. Злоумышленники используют тему изменений в Жилищном законодательстве, которые обязывают управляющие компании взаимодействовать с жителями через цифровые сервисы.
Кроме того, в России распространяется новая мошенническая схема, при которой пользователю приходят сообщения о выигрыше гаджета, сертификата на крупную сумму или путевки.