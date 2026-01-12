Синоптик Тишковец: в Подмосковье выпало 20% месячной нормы осадков

В Подмосковье за минувшие сутки выпало 20% месячной нормы осадков. Об этом 12 января в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец,
«Коломне и Луховицах — по 8 мм в переводе на воду (20% месячной нормы), в Кашире и в районе Серпухова — 7 мм, в Павловском Посаде и Черустях — 6 мм», — рассказал синоптик.
По его словам, в Москве на метеостанциях ВДНХ и МГУ выпало по 5 мм осадков. В Тушино чуть меньше — 4 мм. В центре столицы — на Балчуге — выпало 7 мм снега, что составляет 13% месячной нормы.
Ранее синоптики предупреждали, что к началу рабочей недели в Москву придут настоящие русские морозы.