Овечкин забил 917-й гол, но «Вашингтон» белоруса Протаса проиграл «Нэшвиллу»

40-летний капитан «Вашингтона» открыл счет в матче на 6-й минуте, реализовав большинство точным броском из левого круга вбрасывания. Это 917-й гол Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. С учетом плей-офф это 994-й гол, по этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов).