Овечкин забил 917-й гол, но «Вашингтон» белоруса Протаса проиграл «Нэшвиллу»

В матче чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» проиграл в гостях «Нэшвилл Предаторз» со счетом 2:3, но Александр Овечкин продлил сою голевую серию до четырех матчей.
40-летний капитан «Вашингтона» открыл счет в матче на 6-й минуте, реализовав большинство точным броском из левого круга вбрасывания. Это 917-й гол Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. С учетом плей-офф это 994-й гол, по этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов).
На гол Овечкина реализацией большинства ответил Стивен Стэмкос — 1:1. В третьем периоде «Нэшвилл» усилиями Смита и Йоси вышел вперед и не отдал победу. Единственное, что сумел сделать «Вашингтон», так это сократить отставание, когда Франк с передачи Овечкина забросил вторую шайбу гостей. Овечкин в 46 играх текущего сезона набрал 40 (20+20) очков.
Полный матч, окончательно восстановившись после травмы, провел белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас, но очков он не набрал.
