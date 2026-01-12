Ефимов: более 100 социальных объектов построят в Москве в рамках МаИП

В сфере социальной инфраструктуры Москвы сейчас на разных стадиях реализуют 111 масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Как сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, девелоперам и застройщикам под проекты город выделил земельные участки общей площадью свыше двухсот гектаров.
«С 2016 года в Москве реализуются масштабные инвестиционные проекты, представляющие собой уникальную модель сотрудничества города с бизнесом и застройщиками. Сейчас в столице реализуются 111 масштабных инвестиционных проектов по развитию социальной инфраструктуры. Для строительства образовательных организаций, спортивных и культурных объектов, а также учреждений здравоохранения город выделил около 200 гектаров земли», — пояснил Ефимов. Он сказал, что совокупная площадь объектов капитального строительства превысит 1,1 млн кв. м.
Крупные инвестпроекты являются важным фактором в развитии Москвы. Чтобы получить статус МаИП, инвесторы должны предложить уникальные идеи, которые способствуют развитию городской инфраструктуры и созданию новых рабочих мест.
Екатерина Соловьева, министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества, подчеркнула, что использование свободных земельных участков помогает поддерживать бизнес и вовлекать его в развитие города. Новые соцобъекты появятся почти во всех столичных районах, что соответствует стратегии полицентричного и сбалансированного развития. Например, в 2024 году в районе Солнцево инвестору были предоставлены два участка: более 1,8 га для строительства школы и более 1,2 га для детсада. Эти объекты смогут принять 825 учеников и 350 воспитанников. В 2025 году в районе Москворечье-Сабурово были заключены два договора на реализацию крупного проекта: девелопер получил 1,74 га для возведения образовательного комплекса на 3 тыс. мест и 1,16 га для спортивного ядра по тому же адресу.
В ЗАО продолжается строительство двух спортобъектов. В Ново-Переделкине инвестору передан участок площадью 0,63 га новых объектов общей площадью 3,4 тыс. кв. м рядом со спортивным кластером «Арктика». Кроме того, в районе Крылатское планируется возведение ФОКа площадью 3 тыс. кв. м на участке в 2,7 га.
В рамках МаИП в Москве также создаются культурные объекты. В Тверском районе продолжают строить здание Театра мюзикла, для которого город предоставил инвестору участок площадью 0,17 га. В Троицке 1,2 га земли выделены для многофункционального культурно-досугового центра.
Ранее Ефимов рассказал о планах создания производственного комплекса для выпуска косметики в СВАО. Площадка для строительства расположена в районе Свиблово. Общая площадь комплекса, включая подземную часть, превысит 7,4 тыс. кв. м. Он будет включать производственные цеха и административно-бытовые помещения. Ежегодно предприятие планирует выпускать около двух тонн косметики на водно-жировой основе. Все промышленные объекты будут возведены в рамках МаИП. Комплекс будет представлять собой здание переменной этажности от двух до четырех этажей.
Напомним, получить землю для реализации МаИП, чтобы строить производственные комплексы, инновационные центры, здания для социальных учреждений, транспортные, спортивные, образовательные и другие объекты, инвесторы могут с 2016 года.