Ефимов: более 100 социальных объектов построят в Москве в рамках МаИП

Екатерина Соловьева, министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества, подчеркнула, что использование свободных земельных участков помогает поддерживать бизнес и вовлекать его в развитие города. Новые соцобъекты появятся почти во всех столичных районах, что соответствует стратегии полицентричного и сбалансированного развития. Например, в 2024 году в районе Солнцево инвестору были предоставлены два участка: более 1,8 га для строительства школы и более 1,2 га для детсада. Эти объекты смогут принять 825 учеников и 350 воспитанников. В 2025 году в районе Москворечье-Сабурово были заключены два договора на реализацию крупного проекта: девелопер получил 1,74 га для возведения образовательного комплекса на 3 тыс. мест и 1,16 га для спортивного ядра по тому же адресу.