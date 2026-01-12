В Томской области осудят директора магазина за массовое отравление

В городе Стрежевом Томской области в суд направлено дело о массовом отравлении граждан, фигурантом которого является директор местного продуктового магазина. Об этом сообщает официальный Telegram-канал прокуратуры Томской области.
Как сообщили в ведомстве, директора продуктового магазина обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ).
По данным прокуратуры, фигурантка организовала в магазине продажу готовых блюд, не обеспечив ежедневный осмотр персонала и допустив к работе инфицированного сотрудника, что повлекло массовое заражение стрежевчан.
«Это повлекло в июне-июле 2025 года заражение бактерией рода “сальмонелла” 20 человек, включая двух детей, еще трое проходили лечение в связи с острой кишечной инфекцией», — уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.
Свою вину директор магазина признала, причиненный пострадавшим ущерб возместила. Уголовное дело направлено в Стрежевской городской суд Томской области для рассмотрения по существу.
