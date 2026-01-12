Минздрав Башкирии сообщил о самочувствии замерзшей на водохранилище девочки

Ранее «Башинформ» информировал о том, что школьница приехала с отцом из Уфы на отдых в один из туристических комплексов в Караидельском районе на берегу водохранилища. Накануне утром девочка отправилась на прогулку, но к обеду не вернулась. После безуспешных попыток связаться с дочерью и самостоятельных поисков, отец обратился за помощью в экстренные службы. Спасатели госкомитета РБ по ЧС с помощью судна на воздушной подушке оперативно обследовали прибрежную территорию и акваторию водохранилища. В течение получаса пропавшая девочка была найдена без сознания на середине водоема с признаками переохлаждения.