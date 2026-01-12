В России открыли пористые материалы для применения в строительстве и медицине

В ходе совместных экспериментов со специалистами кафедры «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» Самарского политеха пористую модель заполняли цементом и подвергали нагрузкам. Материал продемонстрировал высокую прочность, его использование в перспективе может привести к существенному облегчению строительных конструкций. Также полученные пористые материалы имеют перспективу применения при создании костных имплантов. Связная пористая структура позволит кости и кровеносным сосудам прорасти через имплант и органически встроиться в тело, пояснили в политехе.