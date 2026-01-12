Омской семье погибшего участника СВО не отдавали деньги по бюрократическим причинам

В Омской области, после вмешательства прокуратуры, перечислена причитающаяся выплата членам семьи погибшего участника специальной военной операции. Погибший мужчина не имел постоянной регистрации на территории региона, что послужило поводом для чиновников не отдавать деньги.
Прокуратура города Омска провела проверку по обращению матери участника специальной военной операции. В процессе проведения проверки было установлено, что сын заявительницы погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции. При этом предусмотренную законодательством выплату ни она, ни его несовершеннолетняя дочь не получили из-за отсутствия у мужчины постоянной регистрации на территории Омской области.
Прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении на БУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» обязанности произвести семье погибшего единовременную денежную выплату в размере 1 миллион рублей. Суд удовлетворил заявленные требования. В настоящее время семья погибшего героя получила причитающуюся выплату.