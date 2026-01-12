Омской семье погибшего участника СВО не отдавали деньги по бюрократическим причинам

Прокуратура города Омска провела проверку по обращению матери участника специальной военной операции. В процессе проведения проверки было установлено, что сын заявительницы погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции. При этом предусмотренную законодательством выплату ни она, ни его несовершеннолетняя дочь не получили из-за отсутствия у мужчины постоянной регистрации на территории Омской области.