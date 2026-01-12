Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мизулина предложила обнародовать все факты об иноагентах

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает, что россиянам нужно предоставить больше информации о том, какой вред приносят РФ иноагенты.

Источник: Аргументы и факты

Россиянам нужно предоставить больше информации о том, какой вред и каким именно образом приносят стране иностранные агенты, считает глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Молодежь хочет видеть фактуру, “пруфы”, как они говорят… Встретился с представителями какого-то посольства? Покажите видео. Получил деньги? Покажите выписку с банковского счета или как он обменивал иностранную валюту. Ведь, вероятней всего, вся эта информация есть у государства, так как-то или иное решение принимается на основании фактов», — сказала Мизулина в интервью информационному агентству ТАСС.

По словам собеседницы информагентства, для реализации ее предложения потребуются изменения в нескольких законах, но граждане России смогут прийти к пониманию ситуации, осознать, что тот или иной иноагент на самом деле действует против РФ в интересах другой страны.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, закон об иностранных агентах не является изобретением РФ — подобные законы действуют в ряде западных стран и там они более жесткие. Он подчеркнул, что если люди прекращают политическую деятельность или перестают получать финансирование из-за рубежа, их выводят из списков иноагентов.

Узнать больше по теме
Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше