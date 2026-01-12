Мизулина предложила обнародовать все факты об иноагентах

Россиянам нужно предоставить больше информации о том, какой вред и каким именно образом приносят стране иностранные агенты, считает глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
«Молодежь хочет видеть фактуру, “пруфы”, как они говорят… Встретился с представителями какого-то посольства? Покажите видео. Получил деньги? Покажите выписку с банковского счета или как он обменивал иностранную валюту. Ведь, вероятней всего, вся эта информация есть у государства, так как-то или иное решение принимается на основании фактов», — сказала Мизулина в интервью информационному агентству ТАСС.
По словам собеседницы информагентства, для реализации ее предложения потребуются изменения в нескольких законах, но граждане России смогут прийти к пониманию ситуации, осознать, что тот или иной иноагент на самом деле действует против РФ в интересах другой страны.
Как ранее заявил президент России Владимир Путин, закон об иностранных агентах не является изобретением РФ — подобные законы действуют в ряде западных стран и там они более жесткие. Он подчеркнул, что если люди прекращают политическую деятельность или перестают получать финансирование из-за рубежа, их выводят из списков иноагентов.