В первый рабочий день года в Башкирии открыли новую школу

12 января в деревне Шмидтово Уфимского района открылся новый образовательный центр. В торжественной церемонии помимо учеников и педагогов школы принял участие Глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
— Символично, что мы начинаем рабочий год с важного и приятного события — сегодня открыли новую школу в деревне Шмидтово Уфимского района. Большой, современный центр образования будет носить имя Героя России Ильдара Суфиярова, — рассказал руководитель республики интервью корреспонденту «Башинформа».
Радий Хабиров добавил, что в ближайшее время в республике планируется открыть еще несколько крупных объектов.
— Длинные каникулы закончились, впереди — много работы. С новыми силами, уверенно приступаем к решению задач, которые поставили себе на 2026 год, — отметил Глава республики и пожелал всем удачи в новом году.