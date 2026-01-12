Ричмонд
В первый рабочий день года в Башкирии открыли новую школу

Радостной новостью поделился Глава республики Радий Хабиров.

Источник: телеграм-канал Радия Хабирова

12 января в деревне Шмидтово Уфимского района открылся новый образовательный центр. В торжественной церемонии помимо учеников и педагогов школы принял участие Глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

— Символично, что мы начинаем рабочий год с важного и приятного события — сегодня открыли новую школу в деревне Шмидтово Уфимского района. Большой, современный центр образования будет носить имя Героя России Ильдара Суфиярова, — рассказал руководитель республики интервью корреспонденту «Башинформа».

Радий Хабиров добавил, что в ближайшее время в республике планируется открыть еще несколько крупных объектов.

— Длинные каникулы закончились, впереди — много работы. С новыми силами, уверенно приступаем к решению задач, которые поставили себе на 2026 год, — отметил Глава республики и пожелал всем удачи в новом году.