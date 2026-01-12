В Петербурге ожидаются морозы до −9 градусов и небольшой снег

Температура воздуха составит −7…-9 градусов, в Ленинградской области — −7…-12 градусов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
По словам синоптика, город окажется на границе циклона, выходящего в центр европейской России, и барического максимума с северо-востока. Ветер ожидается северо-восточный, 4−9 м/с, атмосферное давление будет расти и достигнет 765 мм рт. ст., что выше нормы.
Во вторник, 13 января, ночью пройдет небольшой снег, днем — без существенных осадков. Температура ночью −10…-12 градусов, днем −9…-11 градусов.