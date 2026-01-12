Мужчина купил старый сейф за 500 долларов и разбогател: внутри он нашел 7,5 миллионов наличными

В США мужчина потратил всего 500 долларов (около 39 тысяч рублей. — Прим.ред.) на покупку заброшенной складской ячейки и внутри неё наткнулся на старый сейф, набитый миллионами долларов наличными. Эта удивительная находка случилась во время аукциона, где распродавали невостребованные хранилища. Об этом сообщает издание Indy100.
Аукционист Дэн Дотсон, известный по телешоу Storage Wars, рассказал об этом случае. Он проводил торги по ячейкам, за которые владельцы не платили три месяца. Никто из участников не знал, что спрятано внутри этих хранилищ.
Покупатель сразу попытался открыть найденный сейф, но не смог. Дотсон вспоминает, что мужчина позвал помощника, который справился с замком. В сейфе лежали 7,5 миллиона долларов наличными (более 586 миллионов рублей. — Прим.ред.).
Кто был прежним владельцем сейфа и откуда взялись такие деньги, так и осталось загадкой. Дотсон предполагает, что хозяин мог переехать или сесть в тюрьму. Из-за этого он перестал вносить плату за ячейку.
