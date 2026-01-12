Мужчина купил старый сейф за 500 долларов и разбогател: внутри он нашел 7,5 миллионов наличными

В США мужчина потратил всего 500 долларов (около 39 тысяч рублей. — Прим.ред.) на покупку заброшенной складской ячейки и внутри неё наткнулся на старый сейф, набитый миллионами долларов наличными. Эта удивительная находка случилась во время аукциона, где распродавали невостребованные хранилища. Об этом сообщает издание Indy100.