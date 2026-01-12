Смерти на дорогах и лютый снегопад: семь главных событий прошедшей недели в Тюменской области

За 12 дней в ДТП погибли 12 человек.
Новогодние каникулы традиционно наполнены прогулками, семейными мероприятиями и встречами с друзьями — однако, и эти дни не обходятся без важных событий и трагичных происшествий. Самое значимое за неделю с 5 по 11 января — в материале URA.RU.
Про ДТП.
Люлька в багажнике.
2026 год начался в Тюменской области с череды смертельных ДТП. Трагедии происходили на междугородних трассах и городских дорогах. Один из самых ярких случаев произошел между Ялуторвоском и Ярково — здесь погибла беременная женщина, у которой осталось еще двое детей. Они ехали вместе с матерью, а в багажнике находилась автолюлька для будущего малыша. Дети выжили. Дорожные полицейские предполагают, что машину вынесло на встречную полосу.
По словам хирургов, счет шел на минуты.
Спасительная хирургия.
А вот в Тобольске медикам удалось спасти от смерти мальчика с тяжелыми травмами. Ребенок поступил в отделение после массового ДТП. После проведенной операции мальчика отправили санавиацией в тюменскую ОКБ № 2. Всего в день аварии в больницу обратились 16 человек. Хирургическая помощь потребовалась семерым. Все они в настоящий момент стабильны, их жизни ничто не угрожает.
Количество происшествий заставило инспекторов усилить контроль соблюдений правил дорожного движения на ключевых региональных трассах. В частности, на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск запустили два дополнительных комплекса фиксации. Они будут работать до 17 января. Камеры выявляют нарушения скоростного режима, обгона, пользования мобильными телефонами, световыми приборами и неиспользование ремней безопасности.
Про развитие.
Курорт в снегах.
За неделю до начала рабочих будней в Тюмени объявили о планах по созданию нового курортного кластера. В 2026 году начнется разработка концепции комплекса «Жемчужина Сибири». Предположительно, он будет включать в себя двухуровневый крытый лыжный тоннель и термальный развлекательный центр. Власти сообщили, что уже работают с пулом инвесторов. Известно, что комплекс разместят рядом с одноименным центром зимних видов спорта. Ввести проект в эксплуатацию планируют к 2030 году.
Тоннель под путями потребует привлечения инвестора.
Тоннельный «синдром».
В самой же Тюменит вынужденно отложили реализацию масштабного проекта. Тоннель, который должен пройти под железнодорожными путями и соединить Первомайскую и Калинина, будут строить не раньше 2028−2030 годов. Проектная документация уже создана, однако стоимость замысла колоссальная — почти 14 миллиардов рублей. Значит, главная задача — найти источник финансирования, так как в городском бюджете таких сумм нет.ть источники финансирования, так как масштаб проекта превышает возможности городского бюджета.
Про город.
Снежная эпопея.
В течение недели городским властям пришлось срочно усиливать работу по очистке Тюмени от снега. Затяжные снегопады, которые были предсказаны метеорологами в последний момент, заставили срочно решать проблему. В пиковый день на улицах работали 642 рабочих и 623 единицы спецтехники. И это только на дорогах: сколько машин и дворников вывели во дворы управляющие компании, история умалчивает. Впрочем, судя по жалобам тюменцев, их было явно недостаточно.
Пересадочный тариф действует только на стандартных транспортных картах.
Правила пересадки.
Тем временем, власти готовы пересмотреть правила работы пересадочного тарифа. Но на этот раз новость скорее хорошая: лимит времени, в пределах которого должна произойти вторая поездка, хотят увеличить, а не уменьшить. Сейчас стоимость второй поездки не будет списана, если после первой прошел час. В новой редакции 60 минут предположительно заменят на 90.
Это лишь часть потока новостей, которыми были насыщены праздничные дни. Остальные события, которые проитзошли в городе на новогодних каникулах, можно узнать на страницах URA.RU.