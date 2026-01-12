Смерти на дорогах и лютый снегопад: семь главных событий прошедшей недели в Тюменской области

За неделю до начала рабочих будней в Тюмени объявили о планах по созданию нового курортного кластера. В 2026 году начнется разработка концепции комплекса «Жемчужина Сибири». Предположительно, он будет включать в себя двухуровневый крытый лыжный тоннель и термальный развлекательный центр. Власти сообщили, что уже работают с пулом инвесторов. Известно, что комплекс разместят рядом с одноименным центром зимних видов спорта. Ввести проект в эксплуатацию планируют к 2030 году.