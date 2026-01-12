82 ребенка задержали в Екатеринбурге

Десятки детей доставлены в полицию за время новогодних каникул (архивное фото).
В Екатеринбурге с 3 по 9 января полицейские подвели итоги оперативно‑профилактического мероприятия «Комендантский патруль», в рамках которого в дежурные части территориальных ОВД было доставлено 82 несовершеннолетних. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД России по Екатеринбургу. Из задержанных 78 детей оказались жителями Свердловской области, еще двое — из других регионов России и двое — гражданами иностранных государств.
«Основной задачей “Комендантского патруля” было выявление несовершеннолетних, находящихся в ночное время вне дома без сопровождения законных представителей, а также подростков, допускающих совершение правонарушений. По итогам рейдов к административной ответственности привлечено порядка 60 взрослых, из них 46 — за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей», — сообщили в ведомстве.
По данным полиции, в операции были задействованы более 200 человек: сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, участковые, патрульно‑постовая служба, ГИБДД и оперативные службы. К рейдам также подключились представители Росгвардии, народных дружин, комиссий по делам несовершеннолетних, органов образования, здравоохранения, социальной и молодежной политики.
Мобильные группы проверили свыше 750 мест возможного пребывания подростков — дворы, подъезды, чердаки, подвалы, торговые точки, строительные площадки, заброшенные здания и объекты транспорта. Всего полицейские и их партнеры осмотрели 296 подростков, состоящих на профучете, в том числе 49 склонных к самовольным уходам, а также проконтролировали по месту жительства 161 законного представителя, 54 из которых относятся к «группе риска».
Особое внимание уделялось детям, находящимся на улице ночью без взрослых. По сведениям управления, 56 из 82 доставленных в отделы полиции в новогодние и рождественские каникулы были выявлены именно в ночное время. В ряде случаев полицейские фиксировали, что родители не знали о местонахождении детей после 22.00 и не предпринимали попыток их разыскать. Так, в рождественскую ночь сотрудники ПДН отдела полиции № 12 только у одного торгового центра на улице Шварца обнаружили четверых малолетних, гулявших без сопровождения взрослых.
В другом случае 8‑летнего мальчика нашли одного на улице в метель с ледянкой в руках: мать отправила его домой без сопровождения около 23.00, а сама осталась в торговом зале. На остановке «Саввы Белых» патруль выявил 12‑летнего подростка, который пытался уехать на такси без денег и телефона. Его семья уже состоит на профилактическом учете.