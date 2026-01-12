82 ребенка задержали в Екатеринбурге

Особое внимание уделялось детям, находящимся на улице ночью без взрослых. По сведениям управления, 56 из 82 доставленных в отделы полиции в новогодние и рождественские каникулы были выявлены именно в ночное время. В ряде случаев полицейские фиксировали, что родители не знали о местонахождении детей после 22.00 и не предпринимали попыток их разыскать. Так, в рождественскую ночь сотрудники ПДН отдела полиции № 12 только у одного торгового центра на улице Шварца обнаружили четверых малолетних, гулявших без сопровождения взрослых.