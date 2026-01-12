Ричмонд
Гигантские пробки в 9 баллов сковали Краснодар из-за снегопада

Утром 12 января Краснодар превратился в снежную ловушку — обильные осадки в первый рабочий день нового года забили все дороги 9-балльными пробками.

Огромные заторы возникли на улицах: Красная, Колхозная, Одесская, Гаврилова, Коммунаров, а также на Северной, Ставропольской, Ростовском шоссе и десятках других магистралей. Горожане опаздывают на работу, Западный и Ближний Западный объезды в бордовом цвете, Селезнева, Старокубанская, Уральская и Мачуги непроходимы.

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что ночью на дороги вышли 30 комбинированных машин и два погрузчика, мосты и путепроводы обработали 10,7 тоннами песко-соляной смеси. Горожане этого не почувствовали — пробки продолжают расти, снег валит без остановки, основные артерии города парализованы.