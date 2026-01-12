Заблудилась и потеряла сознание: на Павловском водохранилище нашли пропавшую 15-летнюю девочку

15-летняя девочка, найденная вчера спасателями на Павловском водохранилище, находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. После оказания первой помощи признаками общего переохлаждения доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу.
Как ранее сообщал Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям, школьница приехала с отцом из Уфы на отдых в один из туристических комплексов на берегу водохранилища в Караидельском районе. Утром девочка ушла на прогулку и к обеду не вернулась. После неудачных попыток найти дочь самостоятельно отец обратился за помощью в экстренные службы.
Спасатели Госкомитета по ЧС на судне на воздушной подушке оперативно обследовали прибрежную зону и акваторию. В течение получаса девочка была обнаружена без сознания в центральной части водохранилища с явными признаками переохлаждения. Спасатели немедленно эвакуировали ее на берег, оказали первую помощь, согрели и передали бригаде скорой помощи. Оказалось, школьница заблудилась, не смогла найти дорогу обратно и потеряла сознание из-за сильного переохлаждения.
