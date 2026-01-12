Заблудилась и потеряла сознание: на Павловском водохранилище нашли пропавшую 15-летнюю девочку

Как ранее сообщал Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям, школьница приехала с отцом из Уфы на отдых в один из туристических комплексов на берегу водохранилища в Караидельском районе. Утром девочка ушла на прогулку и к обеду не вернулась. После неудачных попыток найти дочь самостоятельно отец обратился за помощью в экстренные службы.