В Москве хирурги провели операцию по лечению редкой патологии

Заммэра уточнила, что раньше, чтобы помочь таким пациентам, было необходимо проводить трепанацию черепа, что сопряжено с высоким риском осложнений. А сейчас, благодаря высокотехнологичному методу, разработанному столичными медиками, вмешательство провели в максимально безопасном и малотравматичном режиме с помощью микрохирургических инструментов. Пациент сразу после операции рассказал, что звуки «пропали», еще через три дня отметил улучшение равновесия.