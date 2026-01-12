Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Елки-палки»: завтра в Казани откроются 18 пунктов приема новогодних елок

Точки сбора будут работать до 31 января.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В столице Татарстана стартует акция по сбору и переработке хвойных деревьев «Елки-палки». Сдать новогоднюю елку казанцы смогут в 18 пунктах приема, которые будут работать с 13 по 31 января.

Точки сбора будут принимать елки круглосуточно. Подробнее об акции и точках приема можно узнать в телеграм-боте акции.

Пресс-служба УК «ПЖКХ» предупреждает, что елки будут приниматься только от физических лиц. На деревьях не должно быть мишуры, «дождика» и искусственного снега.

Пункты приема хвойных деревьях разместятся по следующим адресам:

Советский район.

  • ЖК «Весна» (между домами по адресу: улица Азата Аббасова, 3 и улица Азата Аббасова, 8);
    Проспект Победы, 141;
    ул. Родины, 45 (Точка сбора);
    Сквер 100-летия образования строительной отрасли РТ;
    ул. Бухарская, 32 (ЖК «Яратам»);
    ул. Академика Завойского, 21б (ЖК «Малиновка»).

  • Вахитовский и Приволжский районы
    • ул. Чехова, 2 (Чеховский рынок);
      ул. Зорге, 75 (метро Проспект Победы);
      ул. Братьев Касимовых, 35 (ЖК «Привилегия»).
  • Ново-Савиновский и Авиастроительный районы
    • ул. Абсалямова, 23 (Бульвар Белые цветы);
      Проспект Ямашева, 104, к2 (Парк «Континент»);
      ул. Адоратского, 21а;
      ул. Копылова, 2а (ДК «Ленина»).
  • Кировский и Московский районы
    • Бульвар Серова (напротив дома по ул. Серова, 10а);
      ул. Васильченко, 6 (Точка сбора);
      ул. Арсланова, 6а ск1;
      ул. Комсомольская, 2 (ЖК «5 звезд»);
      ул. Приволжская, 210 (ЖК Richmond).

Напомним, первая акция прошла в 2024 году. В январе этого года казанцы сдали более трех тысяч праздничных деревьев, которые были переработаны и переданы горожанам для личных участков.

Акцию «Елки-палки» организует проект «Чистые Игры — Татарстан» совместно с мэрией Казани и региональным оператором УК «ПЖКХ».