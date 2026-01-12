«Елки-палки»: завтра в Казани откроются 18 пунктов приема новогодних елок

В столице Татарстана стартует акция по сбору и переработке хвойных деревьев «Елки-палки». Сдать новогоднюю елку казанцы смогут в 18 пунктах приема, которые будут работать с 13 по 31 января.
Точки сбора будут принимать елки круглосуточно. Подробнее об акции и точках приема можно узнать в телеграм-боте акции.
Пресс-служба УК «ПЖКХ» предупреждает, что елки будут приниматься только от физических лиц. На деревьях не должно быть мишуры, «дождика» и искусственного снега.
Пункты приема хвойных деревьях разместятся по следующим адресам:
Советский район.
- ЖК «Весна» (между домами по адресу: улица Азата Аббасова, 3 и улица Азата Аббасова, 8);
Проспект Победы, 141;
ул. Родины, 45 (Точка сбора);
Сквер 100-летия образования строительной отрасли РТ;
ул. Бухарская, 32 (ЖК «Яратам»);
ул. Академика Завойского, 21б (ЖК «Малиновка»).
- Вахитовский и Приволжский районы
- ул. Чехова, 2 (Чеховский рынок);
ул. Зорге, 75 (метро Проспект Победы);
ул. Братьев Касимовых, 35 (ЖК «Привилегия»).
- Ново-Савиновский и Авиастроительный районы
- ул. Абсалямова, 23 (Бульвар Белые цветы);
Проспект Ямашева, 104, к2 (Парк «Континент»);
ул. Адоратского, 21а;
ул. Копылова, 2а (ДК «Ленина»).
- Кировский и Московский районы
- Бульвар Серова (напротив дома по ул. Серова, 10а);
ул. Васильченко, 6 (Точка сбора);
ул. Арсланова, 6а ск1;
ул. Комсомольская, 2 (ЖК «5 звезд»);
ул. Приволжская, 210 (ЖК Richmond).
Напомним, первая акция прошла в 2024 году. В январе этого года казанцы сдали более трех тысяч праздничных деревьев, которые были переработаны и переданы горожанам для личных участков.
Акцию «Елки-палки» организует проект «Чистые Игры — Татарстан» совместно с мэрией Казани и региональным оператором УК «ПЖКХ».