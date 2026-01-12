В Миассе у женщины удалили опухоль размером с баскетбольный мяч

«При поступлении у пациентки был низкий показатель специфичного опухолевого маркера, а вот данные УЗИ и КТ указывали, что ее структура может иметь определенный потенциал злокачественности. Поэтому хирург во время ревизии принимает решение “на ходу”: сразу выполняется объем, который одновременно является диагностическим и лечебным. Полученный материал мы отправили на гистологическое исследование в лабораторию, которое и позволит определить точный диагноз. А женщине после такого вмешательства стало значительно легче, потому что с нее как будто сняли тяжелый груз», — сказал он.