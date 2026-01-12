Лучшие фигуристы США Малинин, Торгашев и Наумов имеют славянские корни

На чемпионате США по фигурному катанию в мужском зачете пьедестал заняли спортсмены со славянскими корнями: золото досталось Илье Малинину, серебро — Эндрю Торгашеву, бронза — Максиму Наумову. Впервые за три сезона три призера имеют явные связи с российским фигурным катанием. Подробнее о происхождении спортсменов — в материале «Вечерней Москвы».
Родители Малинина — из Сибири и Урала.
Илья Малинин, победитель чемпионата, родился в США в 2004 году, однако его родители — бывшие российские фигуристы Татьяна Малинина и Роман Скорняков. Мать родом из Новосибирска, выступала за Узбекистан на международной арене, выигрывала чемпионат четырех континентов, финал Гран-при и занимала восьмое место на Олимпиаде-1998. Папа — из Свердловска, выступал на двух Олимпиадах и один раз входил в топ-15 чемпионата мира. Их сын ни разу не был в России, но говорит по-русски и ощущает свою принадлежность к русской культуре на 30 процентов. На чемпионате США-2026 он отказался от ультрасложных прыжков, но пять четверных хватило, чтобы выиграть с преимуществом в 57 баллов.
Эндрю Торгашев был в Москве.
Эндрю Торгашев, серебряный призер, старше Малинина на три года. Он родился в США в семье советских фигуристов Илоны Мельниченко и Артема Торгашева. Мельниченко родилась в Одессе, выступала под советским флагом, завоевала юниорский чемпионат мира и Универсиаду, а Торгашев ранее участвовал в чемпионатах мира среди юниоров. Эндрю Торгашев бывал в России — посещал Саранск и Москву, он оценивает свою связь с русской культурной в 35 процентов. Несмотря на падение с квад-тулупа в короткой программе, он уверенно занял второе место.
Наумов чувствует себя на 50 процентов русским.
Максим Наумов, бронзовый призер чемпионата, ровесник Торгашева. Он сын знаменитых российских фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова, обладателей медалей чемпионатов мира и Европы, а также финалистов Олимпийских игр 1992 и 1994 годов. Спортсмен родился в США после переезда родителей в конце 1990-х годов. Он считает себя наполовину русским и посвятил свое выступление памяти родителей, которые погибли в авиакатастрофе в 2025 году. Этот результат стал первой бронзой Наумова на чемпионатах США после трех четвертых мест подряд.
Наумов не смог сдержать слез после оглашения итогов. В руках он сжимал фотографию родителей, погибших в авиакатастрофе.
30 января 2025 года самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Black Hawk вблизи аэропорта в Вашингтоне. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».