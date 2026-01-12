Лучшие фигуристы США Малинин, Торгашев и Наумов имеют славянские корни

Илья Малинин, победитель чемпионата, родился в США в 2004 году, однако его родители — бывшие российские фигуристы Татьяна Малинина и Роман Скорняков. Мать родом из Новосибирска, выступала за Узбекистан на международной арене, выигрывала чемпионат четырех континентов, финал Гран-при и занимала восьмое место на Олимпиаде-1998. Папа — из Свердловска, выступал на двух Олимпиадах и один раз входил в топ-15 чемпионата мира. Их сын ни разу не был в России, но говорит по-русски и ощущает свою принадлежность к русской культуре на 30 процентов. На чемпионате США-2026 он отказался от ультрасложных прыжков, но пять четверных хватило, чтобы выиграть с преимуществом в 57 баллов.