На Омск и Омскую область идут аномальные морозы

По информации синоптиков, в Омской области, в период с 13 по 17 января 2026 года, ожидается аномально холодная погода. По прогнозам омского гидрометцентра, в регионе возможны морозы, достигающие отметки в минус 40 градусов.
Представители ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» предупреждают омичей о предстоящих на этой неделе сильных морозах с минимальной температура воздуха −30…-35°. При этом, местами падение температуры воздуха будет доходить до −40°.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередач, а также нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, жителям Омска следует оперативно информировать об этом дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25−83−26, 8 (3812) 44−91−00, при звонке с сотового телефона набрать 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78−78−78, сообщает пресс-центр администрации города Омска.