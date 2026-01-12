Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Омск и Омскую область идут аномальные морозы

Низкая температура — от минус 30 градусов и ниже — ожидается синоптиками в период с 13 по 17 января.

Источник: Комсомольская правда

По информации синоптиков, в Омской области, в период с 13 по 17 января 2026 года, ожидается аномально холодная погода. По прогнозам омского гидрометцентра, в регионе возможны морозы, достигающие отметки в минус 40 градусов.

Представители ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» предупреждают омичей о предстоящих на этой неделе сильных морозах с минимальной температура воздуха −30…-35°. При этом, местами падение температуры воздуха будет доходить до −40°.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередач, а также нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, жителям Омска следует оперативно информировать об этом дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25−83−26, 8 (3812) 44−91−00, при звонке с сотового телефона набрать 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78−78−78, сообщает пресс-центр администрации города Омска.