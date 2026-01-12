Трамп заявил, что вся оборона Гренландии — это две собачьи упряжки

Оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек. Такое мнение в понедельник, 12 января, выразил американский лидер Дональд Трамп.
— Знаете, в чем состоит их оборона? В двух собачьих упряжках. Знаете об этом? А тем временем повсюду находятся российские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки, — цитирует политика РИА Новости.
По данным Bloomberg, Германия собирается в ближайшее время создать совместную с Североатлантическим альянсом миссию под названием «Арктический страж». Эта миссия охватит Арктический регион, в том числе Гренландию, и будет направлена на урегулирование напряженности с США насчет острова.
Американский конгрессмен от Демократической партии Тед Лью, в свою очередь, обратился к национальной армии с призывом игнорировать приказ президента США о вторжении в Гренландию, в случае если тот примет такое решение.
Тем временем Трамп приказал разработать план по захвату Гренландии. Но такой радикальный шаг, как сообщается, вызвал бы противоречия в отношениях США с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и привел бы к распаду НАТО.