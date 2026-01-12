Смертельные ДТП, произошедшие в ХМАО в новогодние праздники

На автодороге Аромашево — Вагай 11 января погиб житель Нефтеюганска, 61-летний пассажир Nissan. Он попал в аварию, столкнувшись на региональной трассе с водителем на автомобиле Toyota, который не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение, после чего автомобиль отбросило на встречную полосу. Сам водитель Toyota попал в больницу. Прокуратура начала проверку по факту ДТП.