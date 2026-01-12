Смертельные ДТП, произошедшие в ХМАО в новогодние праздники

В Югре в новогодние праздники произошло семь смертельных ДТП.
В Югре во время прошедших праздников произошло 36 ДТП. Семь человек погибли, 58 получили различные травмы. URA.RU рассказывает о смертельных авариях, произошедших в период новогодних каникул.
Вылетел на «встречку».
На 30 километре автодороги «Сургут — Нижневартовск» автодороги днем 5 января 29-летний водитель за рулем автомобиля «ВАЗ» вылетел на встречную полосу и столкнулся с «КАМАЗом». В результате аварии пассажир легкового автомобиля скончался до приезда медиков. Водитель и еще два пассажира получили травмы.
Авария с четырьмя погибшими.
В Сургутском районе на 91 километре трассы «Сургут — Нижневартовск» произошло смертельное ДТП с четырьмя погибшими. Водитель за рулем Toyota Camry выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Creiser. Четверо югорчан скончались до приезда скорой помощи, еще трое были госпитализированы с различными травмами.
Позже стало известно, что в ДТП погибла воспитатель детского сада из Лангепаса Шарофат Шокирова. Она вместе с мужем и сыном возвращалась домой и попала в аварию.
Авария на «Трассе смерти».
На автодороге Аромашево — Вагай 11 января погиб житель Нефтеюганска, 61-летний пассажир Nissan. Он попал в аварию, столкнувшись на региональной трассе с водителем на автомобиле Toyota, который не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение, после чего автомобиль отбросило на встречную полосу. Сам водитель Toyota попал в больницу. Прокуратура начала проверку по факту ДТП.
Гибель ребенка.
Смертельное ДТП произошло на подъезде к Сургуту в Нефтеюганском районе. 42-летняя женщина за рулем Hyundai выехала на встречную полосу и столкнулась с «КАМАЗом». В аварии погиб 13-летний мальчик, водитель и еще двое детей — пяти и 16 лет, получили травмы.