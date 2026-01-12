Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловские дороги от завалов снега расчищала 251 единица техники

Свердловские трассы от последствий снегопада расчищала 251 единица техники.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области в минувшие сутки на борьбу с последствиями снегопада вышла 251 единица техники. Региональные трассы расчищала 191 комбинированная дорожная машина, 28 автомобилей с отвалом, 16 автогрейдеров и 16 единиц другой техники.

— Для борьбы с гололёдом на региональных дорогах использовано 6,1 тысячи тонн пескосоляной смеси, — сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Отмечается, что 12 января на всей территории региона продолжатся снегопады. Свердловчан ожидает облачность с прояснениями и гололедица на дорогах в отдельных районах области. Снегоуборочная техника продолжит непрерывную работу до полной ликвидации последствий снегопада на региональных трассах.