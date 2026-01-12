Свердловские дороги от завалов снега расчищала 251 единица техники

Отмечается, что 12 января на всей территории региона продолжатся снегопады. Свердловчан ожидает облачность с прояснениями и гололедица на дорогах в отдельных районах области. Снегоуборочная техника продолжит непрерывную работу до полной ликвидации последствий снегопада на региональных трассах.