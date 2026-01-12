Свердловские дороги от завалов снега расчищала 251 единица техники

В Свердловской области в минувшие сутки на борьбу с последствиями снегопада вышла 251 единица техники. Региональные трассы расчищала 191 комбинированная дорожная машина, 28 автомобилей с отвалом, 16 автогрейдеров и 16 единиц другой техники.
— Для борьбы с гололёдом на региональных дорогах использовано 6,1 тысячи тонн пескосоляной смеси, — сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Отмечается, что 12 января на всей территории региона продолжатся снегопады. Свердловчан ожидает облачность с прояснениями и гололедица на дорогах в отдельных районах области. Снегоуборочная техника продолжит непрерывную работу до полной ликвидации последствий снегопада на региональных трассах.