Бенефис Пола Андерсона перед «Оскаром»: кто стал победителем в церемонии «Золотой глобус»

В Лос-Анджеллесе прошла 83 церемония премии «Золотой глобус».
В Лос-Анджелесе прошла 83-я церемония вручения премии «Золотой глобус», на которой были отмечены самые яркие проекты 2025 года. Главным триумфатором вечера стала черная комедия Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо, завоевавшая четыре награды, включая главный приз в комедийной категории. Помимо этого, были отмечены и другие проекты. Как проходил «Золотой глобус», который считается своеобразной репетицией перед главной кинопремией «Оскар» — в материале URA.RU.
«Битвы за битвой»: комедия, ставшая событием года.
Фильм «Битва за битвой» стал абсолютным лидером церемонии, выиграв в ключевых категориях: «Лучший фильм — комедия/мюзикл», «Лучшая режиссура» (режиссер Пол Томас Андерсон) и «Лучший сценарий». Эта масштабная черная комедия-триллер, ставшая самой дорогой работой Андерсона, с бюджетом около 130−175 млн долларов, получила девять номинаций «Золотого глобуса» — больше, чем любой другой фильм года.
Сюжет картины, вольно вдохновленный романом Томаса Пинчона «Вайнленд», разворачивается вокруг бывшего революционера Пэта Кэлхуна (Леонардо ДиКаприо), который вынужден вернуться к своей опасной прошлой жизни, когда его дочь становится мишенью коррумпированного полковника Стивена Локджа (Шон Пенн). Действие превращается в безумную гонку с погонями, заговорами и абсурдными ситуациями. Фильм, снятый в редком широкоформатном VistaVision, сочетает визуальную мощь с фирменным саркастичным взглядом Андерсона на американское общество.
Важную часть успеха картины составила игра Тейаны Тейлор, получившей награду «Лучшая актриса второго плана». Она исполнила роль Перфидии, радикальной революционерки и матери главной героини, чьи поступки запускают цепь ключевых событий.
Драма, покорившая жюри: «Гамнет» и Джесси Бакли.
В категории драмы победу одержал исторический фильм «Гамнет», снятый Хлоей Чжао по бестселлеру Мэгги О «Фаррелл. Лента исследует жизнь Уильяма Шекспира (Пол Мескал) и его жены Эгнес (Джесси Бакли), переживающих трагическую потерю своего 11-летнего сына Хамнета. Картина, отмеченная критиками за визуальную поэзию и глубину, также принесла Джесси Бакли награду “Лучшая актриса — драма”. Актриса создала пронзительный портрет женщины, чья сила и связь с природой становятся опорой для семьи в момент невыносимого горя.
Прорыв бразильского кино: «Секретный агент» и Вагнер Моура.
В категории «Лучший международный фильм» победила бразильская политическая драма «Секретный агент» режиссера Клебера Мендонсы Филио. Нео-нуаровый триллер, действие которого происходит во времена военной диктатуры в Бразилии, рассказывает о профессоре Армандо (Вагнер Моура), пытающемся скрыться от преследований режима. Фильм, удостоенный множества наград Каннского фестиваля, был высоко оценен за напряженную атмосферу и сложное повествование. Блестящее исполнение главной роли принесло Вагнеру Моуре «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драме.
Анимационный хит: «Кей-поп-охотницы на демонов».
Лучшим анимационным фильмом была признана яркая музыкальная фэнтези-комедия «Кей-поп-охотницы на демонов» от Netflix. Лента, сочетающая красочную анимацию, запоминающиеся песни и динамичный сюжет о девушках поп-идолах, ведущих тайную войну с демонами, стала одним из самых популярных проектов стриминга. Ее заглавная песня «Golden» также одержала победу в категории «Лучшая оригинальная песня».
Телевизионные фавориты: от медицинской драмы до голливудской сатиры.
Преемник культовой «Скорой помощи».
В телевизионных номинациях царило разнообразие. Звание лучшего драматического сериала закрепилось за реалистичной медицинской драмой «Больница Питт», а ее звезда Ноа Уайли был признан лучшим актером в драматическом сериале.
«Больница Питт» — американский медицинский драматический сериал, созданный Р. Скоттом Геммиллом и вышедший на платформе Max в январе 2025 года. Он быстро стал одним из главных телевизионных событий года. Проект задумывался как духовный преемник легендарного сериала «Скорая помощь».
Весь первый сезон состоит из 15 эпизодов, и каждый из них охватывает один час из 15-часовой рабочей смены в отделении неотложной помощи. Сериал стремятся к максимальной достоверности. Актеры проходили медицинский тренинг, а съемочная группа носила медицинскую форму на площадке. Критики и настоящие врачи особенно отмечают точное и эмпатичное изображение работы системы здравоохранения, проблем выгорания и постковидной реальности.
Сатира над Голливудом: победу забрал Сет Роген со своей «Киностудией».
В комедийном жанре победу праздновал сатирический сериал Apple TV+ «Киностудия» о закулисной жизни Голливуда, созданный Сетом Рогеном. Сам Роген получил награду как лучший актер в комедийном сериале.
Сериал «Киностудия» является едкой сатирой на современную киноиндустрию и корпоративную культуру Голливуда. Он фокусируется на хаотичной работе вымышленной кинокомпании «Импириал Пикчерз», стоящей на грани краха. Главные герои — трое сотрудников среднего звена: Лео Даймонд (Роген), уставший, но преданный кино продюсер; Лиз Мандей (Кэтрин Хан), циничный глава отдела маркетинга; и Ник Эрншоу (Габриэль ЛаБелль), наивный молодой помощник.
В центре сюжета — их попытки спасти студию, выпустив кассовый блокбастер, что приводит к абсурдным ситуациям. Сериал высмеивает все аспекты индустрии: зависимость от франшиз и «кинематографических вселенных», бесконечные переписывания сценариев, бессмысленные маркетинговые исследования, проблемы разнообразия и токсичную корпоративную культуру крупных медиа-конгломератов. Сериал наполнен неожиданными камео: от Мартина Скорсезе до рэпера Айс Кьюба.
Уникальный и актуальный: почему «Переходный возраст» стал хитом.
Мини-сериал «Переходный возраст» стал обладателем «Золотого глобуса» в категории «Лучший мини-сериал/антология/телефильм». Криминальная драма от Netflix также принесла актерские награды Стивену Грэму, Эрин Доэрти и Оуэну Куперу. Причем шестнадцатилетний Купер стал самым молодым обладателем премии за все время.
Сериал начинается с ареста 13-летнего Джейми Миллера по подозрению в жестоком убийстве его одноклассницы Кэти. Однако это не классический детектив «кто убийца», поскольку вина Джейми доказывается уже в первом эпизоде. Основной вопрос, на который пытаются ответить авторы, — почему это произошло.
Сценаристы провели глубокое исследование таких явлений, как подростковая агрессия, токсичная маскулинность, кибербуллинг и влияние деструктивного интернет-контента (включая субкультуру «инцелов») на формирование подростков. Также особенностью сериала является тот факт, что каждый из четырех часовых эпизодов снят одним непрерывным кадром, без монтажных склеек.
Кто еще был отмечен наградами.
«Марти Великолепный» принес актеру Тимоти Шаламе награду за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле. Действие ленты разворачивается в США 1950-х годов. В центре сюжета — история Марти Райзмана, легенды настольного тенниса, который начал играть с 12 лет и внес невероятный вклад в популяризацию этого вида спорта. Герой ставит перед собой цель доказать всему миру, что для него нет ничего невозможного.
«Я бы тебя пнула, если бы могла» — комедия, за роль в которой Роуз Бирн получила награду как лучшая актриса в комедии или мюзикле. Бирн играет в картине Линду — психотерапевта на грани срыва. Ее жизнь состоит из непосильного груза: она в одиночку ухаживает за маленькой дочерью, страдающей от расстройства питания, из-за которого девочку приходится кормить через гастрономическую трубку. После того как потолок в их квартире в Монтоку обрушивается, Линда с дочерью вынуждены переехать в дешевый мотель.
Тонкий психологизм и социальная проблематика фильма раскрываются не только через атмосферу непрекращающегося хаоса, но и благодаря остроумному сценарию и игре на контрастах. Несмотря на тяжелую и гнетущую атмосферу, в фильме есть место юмору.
«Умираю, как хочу секса» — проект, где главную роль исполнила Мишель Уильямс, признанная лучшей актрисой в мини-сериале или телефильме. По сюжету сериала Молли уже пятнадцать лет состоит в браке со Стивом. Живут супруги скорее по привычке, ярких чувств и эмоций друг к другу не испытывают. И вот женщина узнает, что у нее последняя стадия рака груди. Получив известие о смертельном заболевании, Молли решается на отчаянный шаг: прожить отведенное ей время так, как ей хочется.
«Хитрости» — комедийный сериал, принесший Джин Смарт награду за лучшую женскую роль в комедийном сериале. Он рассказывает о легенде стендапа Деборе Вэнс, которая уже собиралась на пенсию, потому что не могла найти себя в мире новой комедии. Но неожиданно в ее команде появился новый автор — молодая девушка Ава, которая оказалась способной сломать не только стереотипы Вэнс о себе и юморе, но и по-настоящему изменить ее мировоззрение.
«Одна из многих» — драматический сериал, звезда которого Рэй Сихорн победила в категории «Лучшая актриса в драматическом сериале». Действие происходит в основном в Альбукерке (штат Нью-Мексико). Главная героиня, писательница Кэрол Стурка, — единственная в городе (и одна из тринадцати человек на всей Земле), кто обладает иммунитетом к вирусу инопланетного происхождения, объединившему остальных людей в позитивно настроенный коллективный разум. Режиссером сериала выступил Винс Гиллиган, создавший культовые «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу».
«Грешники» забрал награду за «лучшую оригинальную музыку к фильму», а также за «кинематографические и кассовые достижения». Это фильм ужасов с элементами мистики и гангстерской драмы. Действие происходит в 1932 году в дельте Миссисипи, США.