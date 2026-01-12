Бенефис Пола Андерсона перед «Оскаром»: кто стал победителем в церемонии «Золотой глобус»

«Я бы тебя пнула, если бы могла» — комедия, за роль в которой Роуз Бирн получила награду как лучшая актриса в комедии или мюзикле. Бирн играет в картине Линду — психотерапевта на грани срыва. Ее жизнь состоит из непосильного груза: она в одиночку ухаживает за маленькой дочерью, страдающей от расстройства питания, из-за которого девочку приходится кормить через гастрономическую трубку. После того как потолок в их квартире в Монтоку обрушивается, Линда с дочерью вынуждены переехать в дешевый мотель.