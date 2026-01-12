Россиянам рассказали, как утилизировать елку и избежать ссор из-за уборки

В ряде российских городов проходят акции по приему елок на переработку. Так, например, в Подмосковье такая акция уже началась и продлится до 8 февраля, передает интернет-издание Regions. Всего в области обустроено более 160 точек по приему елок. Впоследствии сданные деревья будут переработаны в щепу, которая будет использована для благоустройства, либо в мульчу для растений в городских цветниках. Также щепа может быть передана на фермы и в зоопарки для животных.