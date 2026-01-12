Россиянам рассказали, как утилизировать елку и избежать ссор из-за уборки

Новогодние каникулы закончились, и вскоре придет время убирать елку. Эксперты рассказали, как правильно утилизировать праздничное дерево, куда его сдать на переработку и как избежать конфликтов на фоне уборки дома.
По словам специалистов, для начала нужно снять с елки все украшения, а перед этим — постелить вокруг клеенку или простыню, чтобы иголки не падали на пол, передает RT. Если есть опыт работы с пилой или ножовкой, можно аккуратно распилить и сложить дерево в пакеты — так будет проще его вынести.
В ряде российских городов проходят акции по приему елок на переработку. Так, например, в Подмосковье такая акция уже началась и продлится до 8 февраля, передает интернет-издание Regions. Всего в области обустроено более 160 точек по приему елок. Впоследствии сданные деревья будут переработаны в щепу, которая будет использована для благоустройства, либо в мульчу для растений в городских цветниках. Также щепа может быть передана на фермы и в зоопарки для животных.
Между тем эксперты подчеркивают, что елки, украшенные искусственным снегом или красками, не могут отправиться на переработку, так как в таком случае химия попадет в почву. В этом случае дерево придется выкинуть как крупногабаритный отход.
Владельцы садов могут переработать елку самостоятельно, измельчив ее и использовав как материал для защиты почвы, также можно использовать еловые ветки для укрытия цветов от морозов и грызунов.
Если с елки при уборке нападало много иголок, нужно сначала собрать самые крупные веником или резиновой щёткой в одном направлении, а потом использовать пылесос. При этом при уборке иголок с ковров лучше использовать насадку для пылесоса с турбощеткой.
Специалисты отмечают, что можно также надеть латексную перчатку, слегка смочить ладонь водой и провести рукой по поверхности пола или мебели, так иголки скатываются в комочки и их легче собрать.
После сухой уборки нужно провести влажную уборку, что позволит избавиться от липких следов, оставленных еловыми иголками. Специалисты также подчеркивают, что нельзя выбрасывать иголки в унитаз, так как они могут привести к засору.
По наблюдениям экспертов, во время уборки дома часто возникают конфликты между мужчинами и женщинами, так как каждый видит порядок по-своему. Психолог Наталья Наумова рассказала «Вечерней Москве», что делать партнерам, чтобы бытовые споры не разрушили их отношения.
Она отметила, что часто у людей, стремящихся к повышенной чистоте, есть детские травмы на этой почве. Например, в детстве родители могли хвалить их только за безупречную чистоту, из-за чего они только так могли почувствовать себя в безопасности и спокойствии. Таким людям для сохранения гармонии в отношениях следует обратиться к психологу.
Наумова добавила, что важно договариваться и идти на уступки друг другу, иначе постоянные споры из-за уборки подорвут здоровье. Следует искать баланс и слышать любимого человека, даже если у вас разные видения чистоты в доме.